Rusya, Mariupol'den 21 Mart sabahı insani yardım koridorları açılacağını duyurdu - Son Dakika
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Rusya, Mariupol'den 21 Mart sabahı insani yardım koridorları açılacağını duyurdu

21.03.2022 00:51
Rusya, Mariupol'den 21 Mart sabahı insani yardım koridorları açılacağını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Mart sabah itibari ile Mariupol'den insani yardım koridorlarının açılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Mart sabah itibari ile Mariupol'den insani yardım koridorlarının açılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, yaptığı açıklamasında, Ukrayna'daki insani yardım koridorları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Mariupol'den doğu ve batıya insani yardım koridorlarının açılacağını belirtti.

Mizintsev, taraflara sabah saat 09.30'dan itibaren karara uymak için ateş kes çağrısında bulundu.

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Mariupol, 21 Mart, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Mariupol'den 21 Mart sabahı insani yardım koridorları açılacağını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Mariupol'den 21 Mart sabahı insani yardım koridorları açılacağını duyurdu - Son Dakika
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