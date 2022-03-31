Rusya, Mariupol'den Zaporijya'ya açtığı insani koridoru yarın da açık tutacak - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Mariupol'den Zaporijya'ya açtığı insani koridoru yarın da açık tutacak

31.03.2022 22:09
Rusya, Mariupol'den Zaporijya'ya açtığı insani koridoru yarın da açık tutacak

Rusya'nın, Mariupol'den Zaporijya'ya bugün açtığı insani koridor Fransa ve Almanya'nın talebi ile yarın da açık tutulacak.

Rusya'nın, Mariupol'den Zaporijya'ya bugün açtığı insani koridor Fransa ve Almanya'nın talebi ile yarın da açık tutulacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın bugün Mariupol'den Zaporijya'ya açtığı insani koridorun yarın da açık tutulmasını talep etti. Liderlerin bu görüşmesinin ardından Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na söz konusu insani koridorun yarın da açık tutulması emrini verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev liderlerin talepleri doğrultusunda Mariupol'den Zaporijya'ya insani koridorun yarın da açık tutulacağını belirterek, "Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakan'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den şahsi talepleri üzerine 1 Nisan 2022 tarihinde 10.00 itibariyle Rusya Savunma Bakanlığı Mariupol'den Zaporijya'ya insani koridoru yeniden açık tutacak. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin doğrudan katılımıyla yürütülmesi önerilmektedir" dedi.

"Rusya'da bu tür mayınlar yok"

Rusya'nın, Karadeniz'e mayınlar döşediğine dair Ukrayna ve Batı medyasında çıkan iddiaları yalanlayan Mizintsev, "Ukraynalı yetkililer, Karadeniz'de bir mayın tehdidi oluşturma sorumluluğundan kaçmak için alaycı bir şekilde bundan Rusya'yı suçlamaya çalışıyorlar. Nitekim Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İstanbul Boğazı ve Romanya açıklarında bulunan mayınların Rus tarafının mühimmatı olduğunu iddia ediyor. Rus uzmanlar tarafından keşfedilen deniz çapa mayınları, yalnızca Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından hizmet veren 730 numaralı nesne olarak tanımlandı. Rus Donanması'nın envanterinde bu tür mayın yok" dedi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Mariupol'da Rus tankı, bir binayı bombaladı! O anlar kameralar tarafından kaydedildi Mariupol'da Rus tankı, bir binayı bombaladı! O anlar kameralar tarafından kaydedildi Ukrayna'da İnsani Koridorlar Kuruldu Ukrayna'da İnsani Koridorlar Kuruldu

Zaporijya, Mariupol, Fransa, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Mariupol'den Zaporijya'ya açtığı insani koridoru yarın da açık tutacak - Son Dakika


Son Dakika
21:42 Erbakan polemiğiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt
21:37 Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler ön plandaydı
20:59 Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
20:46 Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 22:21:06. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Mariupol'den Zaporijya'ya açtığı insani koridoru yarın da açık tutacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement