Rusya, Merkel'in Navalny ziyaretini eleştirdi - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zehirlenen Rus Muhalefet lideri Alexei Navalny'i ziyaret etmesini yaşanan olayı politize etme girişimi olarak gördüklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rus Muhalefet lideri Alexei Navalny'i ziyaretinin yaşanan olayı politize etme girişimi olarak gördüklerini ifade etti. Zakharova, "Çoğu kişi, neden ve ne için diye soruyor? Bence bu soruların Alman tarafına yöneltilmesi gerekiyor. Bu konuda ne düşündüğümüze gelirsek, biz bu konuyu siyasallaştırma girişimi olarak görüyoruz. Açıkçası bu konu hakkında başka bir şey söylemek zor. Çünkü olup biten olayların, gerçeğin ortaya çıkmasına, ne yaşandığını bulunmasına ve bir şeylerin çözülmesine yardımcı olma niyetiyle hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA