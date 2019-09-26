Rusya 'merkez 2019? tatbikatı görüntülerini yayınladı
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Rusya 'Merkez 2019? tatbikatı görüntülerini yayınladıRusya (DHA) ' Rusya Savunma Bakanlığı, 'Merkez 2019' tatbikatından özel anların görüntüleri yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:32 Kaynak: DHA
Rusya 'Merkez 2019? tatbikatı görüntülerini yayınladı
Rusya (DHA) ' Rusya Savunma Bakanlığı, 'Merkez 2019' tatbikatından özel anların görüntüleri yayınlandı.
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