Son Dakika Haberleri: - Rusya 'Merkez 2019 Tatbikatı'nın görüntülerini yayınladı
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- Rusya 'Merkez 2019 Tatbikatı'nın görüntülerini yayınladı

57 dakika önce

- Rusya 'Merkez 2019 Tatbikatı'nın görüntülerini yayınladıMOSKOVA - Rusya'da gerçekleştirilen, Çin ve Hindistan gibi süper güçlerin de dahil olduğu Merkez 2019 Tatbikatı'nın görüntüleri yayınlandı.

- Rusya 'Merkez 2019 Tatbikatı'nın görüntülerini yayınladı

MOSKOVA - Rusya'da gerçekleştirilen, Çin ve Hindistan gibi süper güçlerin de dahil olduğu Merkez 2019 Tatbikatı'nın görüntüleri yayınlandı.

Rusya'da 16 ile 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan gibi ülkelerin ordularının da dahil olduğu Merkez 2019 Tatbikatı sona erdi. Orta Asya'nın güvenliği ve uluslararası teröre karşı ortak mücadele kapsamında gerçekleşen tatbikatta 128 bin asker, 20 binden fazla askeri silah, 600 uçak ve 15 gemi yer aldı. Rusya'nın Totsky, Chebarkulsky, Yurginsky, Aleysky, Ashuluk ve Safakulevo bölgelerinde gerçekleşen tatbikata daha sonra Kazakistan ve Hazar Denizi kıyıları da dahil edilmişti.

Dünyanın yakından takip ettiği tatbikatta deniz, hava, kara ve savunma sistemleri ile tatbikatlar gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 ve S-400 Rus hava savunma sistemlerinin de kullanıldığı tatbikatla ilgili sonuç bildirgesi yayınladı. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı açıklanan bildirgede ayrıca 2 dakikalık tatbikat görüntüleri de yer aldı. Gerçekleşen tatbikat sırasında Amerikan Jamestown Foundation analitik merkezi, Merkez 2019 Tatbikatı'nın terörle mücadele operasyonuna hazırlıktan çok, son zamanlarda Rusya'nın düzenlediği diğer stratejik tatbikatlarda olduğu gibi devletler arası savaşa hazırlık gibi göründüğünü savunmuştu.

- Rusya 'Merkez 2019 Tatbikatı'nın görüntülerini yayınladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Hindistan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:31 Kaynak: İHA
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