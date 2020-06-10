Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina:

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus bankacılık sektörünün net karının mayısta 500 milyon rubleye düştüğünü belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Rus bankacılık sektörünün net karı rekor düzeye geriledi." dedi.

Nabiullina, başkent Moskova'da video konferans yoluyla Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da ekonomideki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'a yönelik tedbirlerin kaldırılmasıyla, ekonomik etkilerin hemen kaybolmayacağına işaret eden Nabiullina, "Kovid-19, ekonomi ve mali sistemin kalkınacağı alanlarda ilerledi. Geleceğe artık daha iyimser bakıyoruz çünkü kısıtlamalar kaldırılıyor ve ticaret tekrar başlıyor. Ancak tahminlerimize göre ekonominin toparlanması için birkaç çeyrek daha var." diye konuştu.

Rus bankacılık sektöründe de Kovid-19 etkilerinin hissedildiğini vurgulayan Nabiullina, "Rus bankalarının net karı bu yılın ilk beş ayında 561 milyar ruble düzeyinde. Ancak bu karın çoğu ilk üç ayda gerçekleşti. Kovid-19 nedeniyle bankacılık sektörünün net karı mayısta 500 milyon rubleyle rekor düzeye geriledi." ifadelerini kullandı.

Nabiullina, ülkede enflasyonun beklenen düzeyde devam etmesi nedeniyle politika faizini daha da indirmek için alan bulunduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Rusya Merkez Bankası, geçen ay aldığı kararla, politika faizini Şubat 2014'ten bu yana ilk defa yüzde 5,5 seviyesine düşürmüştü.