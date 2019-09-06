Rusya Merkez Bankası faizi 5 yıl önceki seviyeye indirdi

Rusya Merkez Bankası politika faizini 0,25 baz puan düşürerek, 2014'ten bu yana ilk defa yüzde 7 seviyesine çekti.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 7'ye çekildiği bildirildi.

Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinde büyümenin ise beklentilerin altında kaldığına vurgu yapıldı.

Rusya'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 ila 4,5 arasında seyretmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ileriki toplantılarda faiz indirimine devam edilmesinin planlandığı ve 2020'nin ilk yarısında, uygulanan sıkı mali politikasından da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Banka, 2019'da Rus ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 1,0 ila 1,5'ten yüzde 0,8 ila 1,3'e çekerken, petrol fiyatı tahminini de varil başına 65 dolardan 63 dolara indirdi.

Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, Mart 2014'te yüzde 7 seviyesindeki politika faizi Aralık 2014'te yüzde 17 seviyesine kadar yükseltilmişti.

2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini yüzde 7,25'e kadar düşürmüştü.