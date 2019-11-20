Son Dakika Haberleri: Rusya Merkez Bankası'ndan şoklara karşı "dolarsızlaşma kalkanı"
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Rusya Merkez Bankası'ndan şoklara karşı "dolarsızlaşma kalkanı"

6 saat önce

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya'nın uluslararası rezervlerinde doların payının azaltılması sayesinde ekonominin şoklara karşı daha dayanıklı hale geldiğini söyledi.

Rusya Merkez Bankası'ndan şoklara karşı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya'nın uluslararası rezervlerinde doların payının azaltılması sayesinde ekonominin şoklara karşı daha dayanıklı hale geldiğini söyledi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, Rusya'nın uluslararası rezervlerinin bu yıl 72 milyar dolar düzeyinde arttığını bildirdi.

Rezervlerin yapısının da 2018'den bu yana değiştirildiğine işaret eden Nabiullina, "Doların payını azalttık. Uluslararası rezervlerde doların payının azaltılması sayesinde ekonomimiz şoklara karşı daha dayanıklı hale geldi." dedi.

Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervlerinde doların payını geçen yıl 2017'ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7'ye düşürmüştü. Söz konusu dönemde avronun payı 10 puanlık yükselişle yüzde 31,7'ye, yuanın payı 11,4 puanlık artışla yüzde 14,2'ye yükseltildi.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolyçev, jeopolitik riskler nedeniyle gelecek yıl Ulusal Refah Fonu'nda doların payının düşürüleceğini açıklamıştı.

Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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