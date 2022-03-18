Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, enflasyonun artmaya devam edeceğine yönelik beklentiler ve ekonomideki "yeni dönem" nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi. Gelecek çeyreklerde Rus ekonomisinin küçüleceğine işaret edilen açıklamada, ekonomideki toparlanmanın, ağırlıklı olarak yeni şartlara uyum sürecinin hızına bağlı olacağı belirtildi.
Rusya'da enflasyona yönelik bir tahmin oranı verilmezken, ülke ekonomisinin bir "devasa yapısal değişiklik sürecine" girdiğinin altı çizildi.
Rusya Merkez Bankası, Ukrayna'da başlayan savaş ve ardından Batılı ülkelerin uygulamaya koyduğu kapsamlı yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat'ta politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Finans › Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek sabit bıraktı - Son Dakika