Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'ye çıkardı - Son Dakika
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Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'ye çıkardı

28.02.2022 10:09
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'ye çıkardı

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu.

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, Rus piyasalarında yaşanabilecek olası sorunlara işaret edildi.

Vatandaşların birikimlerinin değer kaybetmemesi, mali ve fiyat istikrarının korunması için faiz artırımı kararı alındığına işaret edilen açıklamada, politika faizinin 10,5 puan artışla yüzde 9,5'ten yüzde 20 çıkartıldığı belirtildi.

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Rusya Merkez Bankası, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'ye çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'ye çıkardı - Son Dakika
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