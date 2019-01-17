Son Dakika Haberleri: Rusya Merkez Bankası Tekrar Döviz Alımına Başladı

Rusya Merkez Bankası Tekrar Döviz Alımına Başladı

18 dakika önce

MOSKOVA (AA) – Rusya Merkez Bankası, Ağustos 2018'de durdurduğu döviz alımına tekrar başladı.

Rusya Merkez Bankası Tekrar Döviz Alımına Başladı, System.String[]
MOSKOVA (AA) – Rusya Merkez Bankası, Ağustos 2018'de durdurduğu döviz alımına tekrar başladı.

Rusya Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayınlanan verilere göre, Rusya Maliye Bakanlığı için 15 Ocak'ta 15,6 milyar rublelik (yaklaşık 235 milyon dolar) döviz alımı gerçekleştirildi.

Banka böylelikle Ağustos 2018'den bu yana ilk defa döviz alımı yaparken, 6 Şubat'a kadar toplam 265,8 milyar rublelik (yaklaşık 3,9 milyar dolar) döviz alımının yapılması planlanıyor.

Piyasalardaki dalgalanmalar ve ABD'nin yaptırım riskleri nedeniyle Rusya Merkez Bankası geçen yılın ağustos ayında döviz alımını durdurmuştu.

Rusya Maliye Bakanlığı, bütçenin petrol fiyatlarının varil başına 40 dolara göre hazırlanması nedeniyle, fiyatların bu fiyatın üzerinde seyretmesi halinde elde edilen ek gelirlerin bir kısmını döviz alımı için kullanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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