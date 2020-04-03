Rusya Merkez Bankası: Ülke GSYH'sinde yüzde 2 kayıp bekleniyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkede ilan edilen bir aylık idari izin süreci nedeniyle ülke gayri safi milli hasılasında (GSYH) yüzde 1,5 ila 2 arasında kayıp yaşanacağını söyledi.

Nabiullina, başkent Moskova'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Rus ekonomisindeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da enflasyonun beklendiği gibi yükselmeye başladığına işaret eden Nabiullina, "Ancak yıllık enflasyon hala yüzde 4'ün altında. Mart ayında yaşanan yükseliş geçici olacak. Fiyat artışlarındaki süreci yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Çin ekonomisinin kademeli olarak normale dönüş sürecinin küresel ekonominin büyümesi için henüz yeterli olmadığını belirten Nabiullina, "Çin'de ilk çeyrekte yaşanan karantina sürecinden çıkılması, şimdilik diğer ekonomilerdeki talep açığını kapatamıyor. Küresel ekonomi ikinci çeyrekte önemli oranda küçülecek." dedi.

Rus ekonomisindeki olumsuz etkilerin de en çok ikinci çeyrekte hissedileceğini anlatan Nabiullina, "Rusya'da ülke çapındaki idari izin sürecinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı dün açıklandı. Çok sayıda bölgede ekonomik faaliyetlere yönelik ilave tedbirler uygulanıyor. Bu uygulamalar, salgınla mücadele için kesinlikle gerekse de maalesef ekonomiyi olumsuz yönde etkiliyor. Bir aylık idari izin süreci nedeniyle GSYH'de yüzde 1,5 ila 2 arasında kayıp yaşanmasını bekliyoruz. Kümülatif etkiler, kısıtlamaların ne kadar uzun süreceğine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.