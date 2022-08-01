Dolar ve avro dışındaki döviz çekimlerinde kısıtlamalar 19 Mayıs'ta kalkarken, dolar ve avroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül 'de kaldırılması bekleniyordu.

Kaynak: AA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'da nakit dolar ve avro çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı - Son Dakika

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