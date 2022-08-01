Rusya'da nakit dolar ve avro çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı - Son Dakika
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Rusya'da nakit dolar ve avro çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı

01.08.2022 12:57
Rusya'da nakit dolar ve avro çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı

Rusya Merkez Bankası, ülkede nakit avro ve dolar çekimine yönelik kısıtlamaların 6 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası, ülkede nakit avro ve dolar çekimine yönelik kısıtlamaların 6 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yönelik yaptırımlar nedeniyle nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların devam etmesinin gerektiğine işaret edildi.

Rus mali kurumlarının Batılı ülkelerden nakit döviz alamadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu nedenden ötürü döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Mart 2023'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

Rusya'da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart'ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti.

Dolar ve avro dışındaki döviz çekimlerinde kısıtlamalar 19 Mayıs'ta kalkarken, dolar ve avroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül'de kaldırılması bekleniyordu.

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Kaynak: AA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da nakit dolar ve avro çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da nakit dolar ve avro çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı - Son Dakika
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