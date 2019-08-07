Rusya Merkez Seçim Kurulu: Muhalif isimlerin seçim yasağı devam edecek
34 dakika önce
Rusya'da Merkez Seçim Kurumu, 8 Eylül tarihinde yapılacak Moskova'daki yerel seçimlere katılmak isteyen muhalif adaylara konulan yasağın devam edeceğini açıkladı.
Rusya
'da Merkez Seçim Kurulu, 8 Eylül
tarihinde yapılacak Moskova
'daki yerel seçimlere katılmak isteyen muhalif adaylara konulan yasağın devam edeceğini açıkladı.
Muhalif isimlerin yerel seçimlere katılabilmesi için Moskova'da yapılan gösterilerde binlerce kişi gözaltına alınmış, polis aşırı şiddet uyguladığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:58
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