Son Dakika Haberleri: Rusya Merkez Seçim Kurulu: Muhalif isimlerin seçim yasağı devam edecek
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Rusya Merkez Seçim Kurulu: Muhalif isimlerin seçim yasağı devam edecek

34 dakika önce

Rusya'da Merkez Seçim Kurumu, 8 Eylül tarihinde yapılacak Moskova'daki yerel seçimlere katılmak isteyen muhalif adaylara konulan yasağın devam edeceğini açıkladı.

Rusya Merkez Seçim Kurulu: Muhalif isimlerin seçim yasağı devam edecek, System.String[]
Rusya'da Merkez Seçim Kurulu, 8 Eylül tarihinde yapılacak Moskova'daki yerel seçimlere katılmak isteyen muhalif adaylara konulan yasağın devam edeceğini açıkladı.

Muhalif isimlerin yerel seçimlere katılabilmesi için Moskova'da yapılan gösterilerde binlerce kişi gözaltına alınmış, polis aşırı şiddet uyguladığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
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Moskova, Eylül, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:58 
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