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Rusya, metal ihracatında vergi uygulamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Rusya, metal ihracatında vergi uygulamaya hazırlanıyor

24.06.2021 13:30
Rusya, metal ihracatında vergi uygulamaya hazırlanıyor, System.String[]

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, demirli ve demirsiz metal ihracatında 1 Ağustos itibarıyla en az yüzde 15 vergi uygulamayı planladıklarını açıkladı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, demirli ve demirsiz metal ihracatında 1 Ağustos itibarıyla en az yüzde 15 vergi uygulamayı planladıklarını açıkladı.

Reşetnikov, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin bakır, nikel ve alüminyum gibi ürünlerin ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu metallere ihracat vergisi uygulamak istediklerini belirten Reşetnikov, "Demirli ve demirsiz metal ihracatında 1 Ağustos itibarıyla 31 Aralık'a kadar, geçici olarak en az yüzde 15 vergi uygulamayı planlıyoruz." dedi.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, metal fiyatlarında küresel bazda yaşanan artışa işaret ederek, "Metal ürünlerine ihracat vergisi sayesinde federal bütçeye yaklaşık 200 milyar ruble ilave gelir sağlanabilecek." diye konuştu.

Rus hükümetinden yapılan açıklamaların ardından, Moskova Borsası'ndaki Rusya'nın önde gelen metal şirketlerinin hisselerinde yüzde 4 ila 7 arasında değer kayıpları yaşandı.

Rusya'da metal fiyatlarının regüle edilmesine yönelik istişareler 2020'de başlamış, ancak Rus metal şirketlerinin itirazları nedeniyle uygulamaya geçilmemişti.

Ekonomik Kalkınma, Metal, Rusya, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya, metal ihracatında vergi uygulamaya hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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