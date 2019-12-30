Rusya meteoroloji kayıtlarına yansıyan en sıcak yılını yaşadı - Son Dakika
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Rusya meteoroloji kayıtlarına yansıyan en sıcak yılını yaşadı

7 saat önce

Küresel ısınmanın artan etkileri ile Rusya bu sene 120 yıldır en sıcak senesini geçirdi. Rusya Meteoroloji Servisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 120 yıldır yapılan kayıtlara göre 2019’un en sıcak geçen yılı olduğunu ifade etti

Rusya meteoroloji kayıtlarına yansıyan en sıcak yılını yaşadı, System.String[]

Küresel ısınmanın artan etkileri tartışılırken Rusya son 120 yılda meteoroloji kayıtlarına yansıyan en sıcak senesini yaşadı.


Rusya Meteoroloji Servisi 120 yıldır yapılan kayıtlara göre 2019'un en sıcak geçen yılı olduğunu açıkladı.

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Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:02 
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