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Rusya meteoroloji kayıtlarına yansıyan en sıcak yılını yaşadı
7 saat önce
Küresel ısınmanın artan etkileri ile Rusya bu sene 120 yıldır en sıcak senesini geçirdi.
Rusya Meteoroloji Servisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 120 yıldır yapılan kayıtlara göre 2019’un en sıcak geçen yılı olduğunu ifade etti
Küresel ısınmanın artan etkileri tartışılırken Rusya son 120 yılda meteoroloji kayıtlarına yansıyan en sıcak senesini yaşadı.
Rusya Meteoroloji Servisi 120 yıldır yapılan kayıtlara göre 2019'un en sıcak geçen yılı olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:02
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