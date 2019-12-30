Rusya meteoroloji kayıtlarına yansıyan en sıcak yılını yaşadı

Küresel ısınmanın artan etkileri tartışılırken Rusya son 120 yılda meteoroloji kayıtlarına yansıyan en sıcak senesini yaşadı.



Rusya Meteoroloji Servisi 120 yıldır yapılan kayıtlara göre 2019'un en sıcak geçen yılı olduğunu açıkladı.