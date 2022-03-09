Rusya Mıkolayiv'de müstakil bir evi vurdu - Son Dakika
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Rusya Mıkolayiv'de müstakil bir evi vurdu

09.03.2022 20:38

Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinde Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında müstakil bir ev vuruldu.

Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinde Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında müstakil bir ev vuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, bir çok sivil yerleşim yeri füze ve roketlerin hedefi oldu. Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinde Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında sivil yerleşim yeri vuruldu. Saldırıda müstakil bir ev hedef alınırken, evin vurulduğu anlar yakınlardaki bir evden saniye saniye kaydedildi.

Görüntüleri çeken Ukraynalı vatandaş, olayın karşısında yaşadığı şoku gizleyemezken, "Komşumuzu vurdular" diye bağırdığı duyuldu.

(Bekir Keskin/İHA)

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Son dakika haber: Ukrayna askerlerine yönelik roket saldırısı saniye saniye görüntülendi Son dakika haber: Ukrayna askerlerine yönelik roket saldırısı saniye saniye görüntülendi

Ukrayna, Rusya, Füze, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Mıkolayiv'de müstakil bir evi vurdu - Son Dakika


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