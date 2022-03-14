Rusya, Mikolayiv'de sivil yerleşimleri vuruyor - Son Dakika
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Rusya, Mikolayiv'de sivil yerleşimleri vuruyor

14.03.2022 12:45
Rusya, Mikolayiv'de sivil yerleşimleri vuruyor

Rusya, Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde sivil yerleşim alanlarını vurdu.

Rusya, Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde sivil yerleşim alanlarını vurdu.

Rusya, Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde de gece saatlerinde sivil yerleşimlerin bombalanmasının ardından bölgede birçok yerleşim alanı zarar gördü. Saldırının ardından Mikolayiv Belediye Başkanı Vitaliy Kim, "Yine bizi vurdular. Snihurivka şehrine hava saldırısı düzenlendi. Orda şebeke problemi yaşanıyor. Şebekeniz çekmiyorsa başka operatöre geçmeyi deneyin. Sorunu düzeltmeye çalışıyoruz. Bizler çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından geçtiğimiz günlerde, "Sadece askeri noktaları hedef alıyoruz" açıklaması yapılmıştı.

(Bekir Keskin/İHA)

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Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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