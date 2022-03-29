Rusya Mikolayiv'de valilik binasını vurduEnkaz altındaki 11 kişi aranıyor - Son Dakika
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Rusya Mikolayiv'de valilik binasını vurduEnkaz altındaki 11 kişi aranıyor

29.03.2022 12:04

- Rusya Mikolayiv'de valilik binasını vurdu Enkaz altındaki 11 kişi aranıyor Rus ordusu, Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde valilik binası ile sivillerin yaşadığı bir binayı hedef aldı.

- Rusya Mikolayiv'de valilik binasını vurdu

Enkaz altındaki 11 kişi aranıyor

MIKOLAYIV - Rus ordusu, Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde valilik binası ile sivillerin yaşadığı bir binayı hedef aldı. Bir kısmı çöken valilik binasında 11 kişi enkaz altında kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 34. güne girildi. Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun valilik binası ile başka bir binayı daha vurduğunu, büyük hasar meydana geldiğini ifade etti. Valilik binasının bir kısmı yıkılırken, 3'ü asker 11 kişi enkaz altında kaldı.

"8 sivil ve 3 asker göçük altında"

Vali Kim, "Günaydın. İyi bir sabah olmadı bugün. Uğraşıyoruz, kurtarıyoruz. İnsanların sabah işe gitmelerini beklediler ve bir binayı vurdular. Ben uyuyakalmıştım. Şanslıyım. Çay içiyorum. Valilik binasını da vurdular saklayamayız bunu. Fotoğrafı göstereceğim. Binanın yarısı çöktü. Ofisim de zarar gördü. Can kayıplarına gelince, birçoğu göçüğün altından çıktı kurtuldu. Şimdi 8 sivil ve 3 asker göçük altında onları arıyoruz. Şimdilik kaybımız az seviyede. Olaya iyi yönünden bakalım. İşgalciler Mikolayiv'a saldırmaya kadar verdi. Neden? Çünkü bir yerleri ele geçirmek istiyorsan o bölgedeki kontrolü, bağlantıları sağlayabilecek bir nokta lazım. Mikolayiv'i alamayacaklarını anladılar ve bize selam vermek istediler. Selamınızı aldık, teşekkür ederiz, aynı şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Mikolayiv'de valilik binasını vurduEnkaz altındaki 11 kişi aranıyor
Rusya Mikolayiv'de valilik binasını vurduEnkaz altındaki 11 kişi aranıyor
Rusya Mikolayiv'de valilik binasını vurduEnkaz altındaki 11 kişi aranıyor

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Mikolayiv'de valilik binasını vurduEnkaz altındaki 11 kişi aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Mikolayiv'de valilik binasını vurduEnkaz altındaki 11 kişi aranıyor - Son Dakika
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