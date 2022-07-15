Rusya, Mikolayiv'deki iki üniversite binasını vurdu - Son Dakika
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Rusya, Mikolayiv'deki iki üniversite binasını vurdu

15.07.2022 13:37

- Rusya, Mikolayiv'deki iki üniversite binasını vurdu Rus ordusunun Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki iki üniversite binasını roketle hedef aldı.

- Rusya, Mikolayiv'deki iki üniversite binasını vurdu

MIKOLAYIV - Rus ordusunun Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki iki üniversite binasını roketle hedef aldı.

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Mikolayiv'i 10 roketle hedef aldığını, iki üniversite binasının vurulduğunu açıkladı. Vali Kim, "Bugün Rus teröristler Mikolayiv'deki en büyük iki üniversiteye saldırdı. Şimdi eğitimimize saldırıyorlar" ifadelerini kullandı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anında binadan yoğun duman yükseldiği görülüyor.

YORUMLAR
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Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor! Mikolayiv'deki iki üniversite binası vuruldu Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor! Mikolayiv'deki iki üniversite binası vuruldu Başkent'te iki katlı ahşap bina yandı Başkent'te iki katlı ahşap bina yandı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Mikolayiv'deki iki üniversite binasını vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Mikolayiv'deki iki üniversite binasını vurdu - Son Dakika
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