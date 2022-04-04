Rusya Mikolayiv'i bombaladı, hastane vuruldu - Son Dakika
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Rusya Mikolayiv'i bombaladı, hastane vuruldu

04.04.2022 16:17

Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mikolayiv kentindeki jinekoloji hastanesi Rus bombalarının hedefi oldu.

Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mikolayiv kentindeki jinekoloji hastanesi Rus bombalarının hedefi oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 40. gününde devam ederken, Rus bombaları bu kez ülkenin güneyinde bulunan Mikolayiv kentini vurdu. Birçok sivil noktayı hedef alan Rusya, jinekoloji hastanesini vurdu. Hastanenin içinden paylaşılan görüntülerde, eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve odaların büyük hasar aldığı görüldü. Saldırı sonrası açıklama yapan Mikolayiv Belediye Başkanı Aleksandır Senkevich, "Arkadaşlar Ruslar sabahın erken saatinde saldırmaya başladı. Bilgileri topluyoruz. Olay yerinden lütfen fotoğraf ve görüntü paylaşmayın. Dün jinekoloji hastanesine de saldırıldı. Şans eseri ne doktorlar ne de hastalar yaralanmadı" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Rusya Mikolayiv'i bombaladı, hastane vuruldu
Rusya Mikolayiv'i bombaladı, hastane vuruldu
Rusya Mikolayiv'i bombaladı, hastane vuruldu

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SOKAKTA VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ SOKAKTA VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ Rus saldırısı sonrası Mikolayiv'de hastanedeki yıkım görüntülendi Rus saldırısı sonrası Mikolayiv'de hastanedeki yıkım görüntülendi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Mikolayiv'i bombaladı, hastane vuruldu - Son Dakika


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