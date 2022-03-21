Rusya, Mikolayiv'i vurdu - Son Dakika
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Rusya, Mikolayiv'i vurdu

21.03.2022 15:49

Rus ordusu, Ukrayna'nın sahil kenti Mikolayiv'i bombaladı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın sahil kenti Mikolayiv'i bombaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın Mikolayiv kentini de vurdu. Öğle saatlerinde Rus ordusunun kente saldırı gerçekleştirmesinin ardından Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, orduya ilişkin görüntülerin yayınlanmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Ukrayna'dan iyi günler. Rusya, gündüz şehri ve sivil yerleşim alanlarını vuruyorlar. Rica ediyorum görüntü yayınlamayın. Kimseye yardım etmiş olmuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

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Kaynak: İHA

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