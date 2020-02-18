Son Dakika › Spor › Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Antalyaspor - Kasımpaşa maçını izledi - Son Dakika Spor
Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Antalyaspor - Kasımpaşa maçını izledi
7 saat önce
Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçını tribünden izledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:31 Kaynak: İHA
Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçını tribünden izledi.
Rusya Milli Takımı'nın son Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamasını sağlayarak önemli bir başarı elde eden Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleyi yardımcılarıyla birlikte izledi. Antalya Stadyumu'nda oynanan ve Antalyasapor'un 3-1 kazandığı maçı takip eden Çerçesov'un çektirdiği fotoğraf, Rusya Milli Takım resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ayrıca deneyimli çalıştırıcının, Antalyaspor'da top koşturan Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov'u izlediği bilgisi de paylaşıldı. - ANTALYA
Son Dakika Elektroşokla balık avı yapanlara 147 bin liralık ceza! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova görüşmesinde İdlib anlaşmasına bağlılık teyit edildi Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor Rusya Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'ye sevk ettiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanıldı