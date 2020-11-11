Rusya Milli Takımı'nda 3 korona virüs vakası
11.11.2020 15:51
A Milli futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Rusya'da futbolculardan Anton Zabolotny, Aleksandr Erokhin ve Daniil Lesovoy'un korona virüs testi pozitif çıktı.
A Milli futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Rusya'da futbolculardan Anton Zabolotny, Aleksandr Erokhin ve Daniil Lesovoy'un korona virüs testi pozitif çıktı.
A Milli futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Rusya'da yapılan korona virüs testler sonrasında 3 korona virüs vakası çıktı. Futbolculardan Anton Zabolotny, Aleksandr Erokhin ve Daniil Lesovoy'un testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ümit Milli Takım'ın forveti Fedor Chalov'un aday kadrosuna dahil edildiği ifade edildi. Moldova maç öncesinde tek oyuncunun çağrılmasına sebep olarak, yeni oyuncunun UEFA'nın resmi testine daha önce tabi tutulmuş olması gerektiği belirtildi.
A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar günü Ülker Stadyumu'nda Rusya ile karşılaşacak. - İSTANBUL
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