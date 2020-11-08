Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta 15 Kasım Pazar günü A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişikliklere gidildi.

Kaleci Anton Shunin (akut solunum yolu enfeksiyonu) ile defans oyuncuları Igor Smolnikov (uyluk yaralanması) ve Mario Fernandez (uyluk yaralanması) sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Yerlerine Soçi'nin kalecisi Soslan Dzhanev ile Lokomotiv Moskova'dan defans Dmitri Zhivoglyadov ve Spartak Moskova'dan orta saha Zelimkhan Bakaev kadroya dahil edildi.