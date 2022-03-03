Rusya Milli Takımı ve kulüpleri artık oyunlarda da yok - Son Dakika
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Rusya Milli Takımı ve kulüpleri artık oyunlarda da yok

Rusya Milli Takımı ve kulüpleri artık oyunlarda da yok

03.03.2022 10:22

Rusya'nın Ukrayna işgaline video oyunu geliştiricilerinden de tepkiler yağıyor. EA Sports'un FIFA ve NHL resmi hesaplarından yaptığı duyuruda Ukrayna halkıyla dayanışma içinde bulunan futbol dünyasındaki pek çok ses gibi savaşa son verilmesi çağrısında bulundu.

Popüler video oyunu serisi FIFA ve NHL'in geliştiricisi EA Sports, Belarus ve Rusya Milli Takım ve kulüplerini EA Sports oyunlarından çıkardığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı video oyun geliştiricileri de yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.

RUSYA'YA BİR YAPTIRIM DA EA SPORTS'TAN GELDİ

EA Sports FIFA ve EA Sports NHL'in 2 Mart tarihinde internet sitelerinden yaptığı "Ukrayna Açıklaması" duyurusunda, EA Sports, Ukrayna halkıyla dayanışma içindedir ve futbol dünyasındaki birçok ses gibi, barış ve Ukrayna'nın işgaline son verme çağrısında bulunuyor." sözlerine yer verdi.

RUS MİLLİ TAKIMI VE KULÜPLERİ FIFA OYUNLARINDAN ÇIKARTILDI

EA Sports'un yaptığı açıklamasının devamında ise FIFA ve UEFA'daki ortaklarının aldığı karar doğrultusunda EA Sports, Rusya Milli Takımı'nı ve tüm Rus futbol kulüplerini EA Sports FIFA oyunlarından çıkarma sürecini başlattığını açıkladı.

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YAPTIRIMLAR BELARUS İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Ukraynalı halkın sesi olmak adına Rusya'ya karşı yaptırım uygulama kararı alan EA Sports'un buz hokeyi oyunu NHL, Rusya ve Belarus Milli Takımları'nın ve kulüplerinin önümüzdeki haftalarda oyundan çıkaracağını açıkladı.

Rusya Milli Takımı ve kulüpleri FIFA oyunlarından çıkarıldı
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