Rusya, Mısır'a yönelik charter uçuş yasağını kaldırdı - Son Dakika

Rusya, Mısır'a yönelik charter uçuşlarla ilgili yasağı sonlandırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, 2015'te Mısır'a charter uçuşlara yönelik yürürlüğe koyulan yasak iptal edildi.
31 Ekim 2015'te Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrinden St. Petersburg'a giden Rus yolcu uçağı, Sina yarımadasına patlama nedeniyle düşmüştü.
Uçakta bulunan 224 yolcunun tümünün hayatını kaybettiği olay sonrasında Rusya Mısır'a yönelik tüm uçuşları durdurmuştu.
Kaynak: AA
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