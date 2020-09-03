Rusya, Mısır, BAE ve Maldivler ile uçuşlara başlıyor - Son Dakika

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Rusya ile Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Maldivler arasında uçuşların başlamasına ilişkin kararı imzaladı.

Rusya'da korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Mart ayında durdurulan yurt dışı uçuşları kademli olarak ve ülkelerin salgın durumuna göre başlıyor. Başbakan Mikhail Mishustin, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Maldivler arasındaki uçuşların başlaması için kararı imzaladı. Uçuşların karşılıklı olarak Mısır'la haftada 3, Birleşik Arap Emirlikleri haftada 2 ve Maldivler haftada 2 şeklinde olacak.

Öte yandan Rusya korona pandemesi nedeniyle Mart ayında yurt dışı uçuşların seferleri askıya almıştı. Rusya,1 Ağustos tarihinde Birleşik Krallık, Tanzanya, Türkiye uçuşlarına başlamıştı. İsviçre ile karşılıklı uçuşlar ise 15 Ağustos'ta başlatıldı.

Rusya'da korona vaka sayısı 1 milyon 9 bin 995'e yükselirken, korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 528 oldu. - MOSKOVA