Son Dakika Haberleri: - Rusya, modernize ettiği balistik füzelerin test atışlarına başladı
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- Rusya, modernize ettiği balistik füzelerin test atışlarına başladı

6 saat önce

- Rusya, modernize ettiği balistik füzelerin test atışlarına başladıMOSKOVA - Rusya, modernize edilen İskender-M füzeleri ile testler gerçekleştirilmeye başlandığını açıkladı.

- Rusya, modernize ettiği balistik füzelerin test atışlarına başladı

MOSKOVA - Rusya, modernize edilen İskender-M füzeleri ile testler gerçekleştirilmeye başlandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ordudaki silahların modernizasyonu kapsamında İskender-M balistik füzelerindeki modernizasyon tamamlandı ve test atışlarına başlandı. 2016 yılında alınan karar doğrultusunda ordunun modernizasyonu konusunda çalışma başlatıldığı ifade edilirken, yenilenen İskender-M füzelerinin Kapustin Yar poligonunda test atışlarına başladığı da bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kapustin Yar poligonuna askerlerin çok sayıda İskender-M balistik füzesi nakliye ettiğini, poligondan yapılan atışların hedefleri tam isabetle vurduğunu belirtti.

Balistik füzeler, test atışlarının ardından Rusya'nın Batı Askeri Bölgesinin füze birliklerine teslim edilecek.

- Rusya, modernize ettiği balistik füzelerin test atışlarına başladı

İskender, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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