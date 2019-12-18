Rusya, Moskova'nın batısına balistik füze yerleştirdi - Son Dakika
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Rusya, Moskova'nın batısına balistik füze yerleştirdi

7 saat önce

Rusya ülkenin her noktasına balistik füze yerleştirme çalışmalarına devam ederken son olarak Moskova'nın batısına balistik füze yerleştirdi.

Rusya, Moskova'nın batısına balistik füze yerleştirdi, System.String[]

Rusya ülkenin her noktasına balistik füze yerleştirme çalışmalarına devam ederken son olarak Moskova'nın batısına balistik füze yerleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'nın batısında bulunan Kaluga bölgesine Yars Balistik füzesi yerleştirildiği belirtildi. Açıklamada, füzenin nükleer taşıyıcılarla birlikte silolara yerleştirildiği ifade edildi.

Rusya, 17 Aralık 1959 yılında kurulan Stratejik Füze Kuvvetleri'nin yıl dönümü nedeniyle dün Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar poligonunda Yars balistik füzesi fırlatırken 60 kilometre mesafedeki hedefin vurulduğu açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, balistik füze yerleştirme işlemlerinin 2020 yılında da sürdürüleceğini açıklarken 2021 yılına kadar askeri bölgelerin yarısına Yars Balistik Füze Sistemleri'nin yerleştirileceği belirtildi.

(İHA)

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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