Son Dakika Haberleri: Rusya: Moskova ve Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi genişletmeyecek
Son Dakika Dünya Rusya: Moskova ve Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi genişletmeyecek - Son Dakika Dünya

Rusya: Moskova ve Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi genişletmeyecek

6 saat önce

Suriye konulu 14'üncü Garantörler Toplantısı kapsamında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bulunan Rus temsilci Alexander Lavrentyev, "Moskova ve Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi genişletmeyecek" dedi.

Rusya: Moskova ve Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi genişletmeyecek, System.String[]

Suriye konulu 14'üncü Garantörler Toplantısı kapsamında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bulunan Rus temsilci Alexander Lavrentyev, "Moskova ve Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi genişletmeyecek" dedi.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Nur Sultan'da gazetecilerin sorularını yanıtlaya Rus temsilci Lavrentyev, Moskova ve Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi genişletmeyeceğini belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan mutabakat açıkça güvenli bölgeyi tanımlıyor. Güvenli bölgenin şu anki şeklinde kalması gerekiyor. Bu tek seçenek. Bölgeyi genişletmenin bir faydası olmayacak" dedi.

Ayrıca, güvenli bölgede durumun neredeyse istikrarlı olduğunu belirten Lavrentyev, "Çeşitli güçler provokasyonda bulunmaya devam ediyor, ancak genel olarak, orada istikrarı sağlamakta başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bence bu iyiye işaret" şeklinde konuştu.


Kazakistan, Moskova, Suriye, Ankara, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:52 Kaynak: DHA
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