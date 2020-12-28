Rusya Müslümanları yetkilileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Rusya Müslümanları yetkilileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2020 11:31
Rusya Müslümanları yetkilileri, AA'nın

Rusya Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi yetkilileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rusya Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi yetkilileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı ve Moskova'daki Tatar Kültür Merkezi Başkanı Farit Farisov ve Moskova Merkez Camisi İmam Hatibi Rais Bilyalov, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri" başlıklı fotoğrafını oylayan Farisov, "spor" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Farisov, seçtiği "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafı ile ilgili olarak, "Çocuklar her anne için değerlidir. Bu fotoğraf vatanseverliğin özüdür. Rusya'da vatan ile ilgili bir fotoğraf çekilseydi, bunun gibi olmasını isterdim." dedi.

İkinci fotoğrafta statların temizlendiğinin görüldüğünü aktaran Farisov, "Burada hayat mücadelesinin verildiğini görüyoruz." diye konuştu,

Farisov, "Üçüncü fotoğrafta ise bir bebek var. Bu kız savaşın yaşandığı herhangi bir ülke vatandaşı olabilir: Suriyeli, Türkiyeli, Rusyalı. Maalesef, hayatımda gördüğüm en iğrenç şey savaştır." ifadelerini kullandı.

AA'nın çok başarılı bir ajans olduğuna dikkati çeken Farisov, "Çalışmalarınızı takip ediyoruz ve ileride de başarılı görmek istiyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni yılda daha pozitif haberlerin yazılmasını diliyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Moskova Merkez Camisi İmam Hatibi Rais Bilyalov ise haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafını oyladı.

Bilyalov, "Bugün Kovid-19 ile mücadele dönemini yaşıyoruz. Bu fotoğrafta yer alan sağlık uzmanları, işitme engelli hastaya yazdıkları notlarla yardımcı olmaya çalışıyor. Doktorlar, insanlara yardımcı olarak büyük bir nezaket gösteriyor." dedi.

Spor kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Evde Antrenman" başlıklı fotoğrafını seçen Bilyalov, "Anne ve babalar, çocuklarıyla daha fazla spor yapmalı, spora daha fazla zaman ayırmalı. Spor, aile bireylerini birleştiriyor ve özellikle salgın döneminde hayatta kalmayı teşvik ediyor. Çünkü evde izolasyonda bulunmak insan için çok zordur. " diye konuştu.

Bilyalov, yaşam kategorisinde de Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" başlıklı fotoğraflarına oy vererek, "Bu fotoğraf çok pozitifdir. Bu fotoğrafı görünce tebessüm ediyoruz. Bu köpecik ise hepimizi eğitime teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Dini İdaresinin Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile sürekli temas halinde olduğuna dikkati çeken Bilyalov, Moskova Merkez Camisi'nin Erdoğan'ın desteği ile açıldığını hatırlatarak, "Erdoğan ve Türk halkına bu konudaki desteğinden dolayı teşekkür ederiz. Buradaki cami için mermer, halı ve birçok malzeme Türkiye'den getirildi." şeklinde konuştu.

AA'ya yeni yılda başarılar dileyen Bilyalov, "Yeni yılda daha pozitif haberlerin yazılmasını ve pozitif fotoğrafların çekilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Said, Türkiye, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Müslümanları yetkilileri, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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