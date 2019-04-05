Rusya Nakhodka Şehrinde Tutulan 97 Balinayı Denize Salacak

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Rusya'nın Pasifik kıyısında bulunan Nakhodka şehrindeki bir balina çiftliğinde bulunan 97 balinayı yaz aylarında denize geri bırakmayı planladıklarını bildirdi.

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Rusya'nın Pasifik kıyısında bulunan Nakhodka şehrindeki bir balina çiftliğinde bulunan 97 balinayı yaz aylarında denize geri bırakmayı planladıklarını bildirdi.



Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Dmitry Kobylkin, yaz aylarında 97 adet ak balina ve katil balinayı denize salmayı planladıklarını açıkladı.



Balinalar Rusya'nın Pasifik kıyısında bulunan Nakhodka şehrindeki bir balina çiftliğinde akvaryumlara ve Çinli müşterilere satılmak üzere tutuluyordu.



Balinaları teftiş etme ve serbest bırakılmaları için koşullar oluşturma görevini üstlenen Okyanusların Geleceği Derneği'nden Jean-Michel Cousteau, bugün Nakhodka şehrine vardı. Nakhodka limanına yakın bir balina çiftliğinde tutulan hayvanların durumu uluslararası endişe oluşturmuş, ünlü okyanus yazarı Jacques Cousteau'nun oğlu Jean-Michel Cousteau, hayvanların durumu hakkında endişelerini dile getirerek Rus hükumetine yardım teklif etmişti.



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