Rusya: NATO'nun sınırlarımızın yakınındaki faaliyetlerinden ciddi endişe duyuyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: NATO'nun sınırlarımızın yakınındaki faaliyetlerinden ciddi endişe duyuyoruz

30.06.2022 18:51
Rusya: NATO'nun sınırlarımızın yakınındaki faaliyetlerinden ciddi endişe duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO'nun sınırlarımızın yakın çevresinde, özellikle Baltık Devletleri ve Polonya'daki faaliyetlerinden ciddi şekilde endişe duyuyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO'nun sınırlarımızın yakın çevresinde, özellikle Baltık Devletleri ve Polonya'daki faaliyetlerinden ciddi şekilde endişe duyuyoruz." dedi.

Lavrov, Rusya Federasyonu ile Belarus arasında diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 30. yıl dönümü vesilesiyle Belarus'un başkenti Minsk'i ziyaret etti.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lavrov, "NATO'nun sınırlarımızın yakın çevresinde, özellikle Baltık Devletleri ve Polonya'daki faaliyetlerinden ciddi şekilde endişe duyuyoruz. Ortak kanaatimiz, bu tür eylemlerin açıkça çatışmacı bir karaktere sahip olduğu ve Avrupa güvenlik alanında geriliminin daha da artmasına ve parçalanmasına yol açacağı yönündedir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 1990'lı yılların sonunda ve 2010 yılında ilan ettiği "güvenliğin bölünmezliği ilkesi"ni yıktığını söyleyen Lavrov, "Batı, böylece, 'hiçbir devlet, kendi güvenliğini başkalarını tehlikeye atma pahasına güçlendirmemelidir' prensibini eylemleriyle gömdü." diye konuştu.

"Amerikalıların eski Sovyet cumhuriyetlerindeki faaliyetleri çok ama çok tehlikeli"

Mevkidaşıyla görüşmesinde biyolojik güvenliğe özel önem verdiklerini aktaran Lavrov, Amerikalıların eski Sovyet cumhuriyetlerindeki faaliyetlerinin "çok ama çok tehlikeli" olduğunu belirtti. Lavrov, "Amerikalılardan askeri biyolojik faaliyetlerinin şeffaflığını sağlama arzusunu görmüyoruz. Bunu da ülkelerimizin ulusal güvenliğine yönelik tehdit olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Lavrov, Rusya Federasyonu'nun, Belarus ve eski Sovyet Cumhuriyetleriyle Kolektif Güvenlik Örgütü Anlaşması (KGAÖ) çerçevesinde gizli girişimlere karşı bir önlem olarak bu konuda iş birliği anlaşmasının bulunduğunu hatırlattı.

Toplantıda bakanlara, ideolojik çatışmayı öngören Batı ülkeleri ile Rusya ve Belarus arasında "Demir perde" olup olmayacağı soruldu.

Belarus Dışişleri Bakanı Makei, "Demir Perde"nin ana hatlarının şimdiden ufukta belirlendiğini ve temelinin atıldığını söyledi.

Makei, "Siyasi temaslar sıfırlandı. Ekonomide bize yaptırım baskısı uygulanıyor, Yıllardır oluşturulan ticari ve ekonomik ilişkiler paramparça oluyor. Vatandaşlarımıza engellemeler getirildi. Belarus ve Rus şirketlere hava sahası kapatılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Lavrov da "Avrupa Birliği ile 2014 yılından bu yana ilişkilerimiz yok. Demir perde, pratikte iniyor lakin dikkatli olsunlar, bir şeylerini sıkıştırmasınlar. Avrupa Birliği, çıkarlarımızı anlamak ve dinlemekle hiç ilgilenmiyor. O sadece Brüksel'de alınan kararlarla ilgileniyor. Brüksel'de alınan kararların Washington'da biçildiğini son yıllarda zaten gördük." dedi.

YORUMLAR
500
Lavrov ve Guterres, Küresel Gıda Güvenliği Sorununu Telefonda Görüştü Lavrov ve Guterres, Küresel Gıda Güvenliği Sorununu Telefonda Görüştü Türkmenistan'da Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları görüştü Türkmenistan'da Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları görüştü
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: NATO'nun sınırlarımızın yakınındaki faaliyetlerinden ciddi endişe duyuyoruz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:53 Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 19:00:43. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya: NATO'nun sınırlarımızın yakınındaki faaliyetlerinden ciddi endişe duyuyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement