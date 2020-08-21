Rusya, Navlny'in tedavi için Almanya'ya gönderilmesine izin verdi - Son Dakika

Rusya, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden muhalif lider Alexei Navalny'nin tedavi için Almanya'ya gönderilmesine izin verdi.

Rusya'da dün muhalif lider Alexei Navalny'nin Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşması üzerine uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh yaptığı açıklamada, muhalif liderin zehirlenme belirtileri gösterdikten sonra hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin veya Rusya Sağlık Bakanlığına Navalny'nin yurt dışındaki bir hastaneye nakledilmesi için talep gelmesi halinde bunun derhal değerlendirileceğini aktarmıştı.

Almanya'daki Cinema For Peace adlı bir vakıf ise Navalny'nin Berlin'de tedavi edilmesi için Omsk'a ambulans uçak göndermişti. Ancak Navalny'nin tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Alexander Murakhovsky, Navalny'nin sağlık durumunun başka bir hastaneye nakledilecek kadar iyi olmadığını öne sürmüştü. Navalny'e yakın olan politikacılar ise Rus yetkilileri tahliyeyi kasten durdurmak ile suçlamıştı. Rus doktorlar, eleştirilerin ardından Navalny'in tedavi için Almanya'ya gönderilmesine izin verdi. Omsk İlkyardım Hastanesi Başhekim Yardımcısı Anatoly Kalinichenko yaptığı açıklamada, "Navalny'nin başka bir hastaneye transfer edilmesine itiraz etmemeye karar verdik" ifadelerini kullanırken, Navalny'nin birkaç saat içinde havaalanına taşımasına yardımcı olacaklarını açıkladı.

Alman doktorlar ise yaptığı açıklamada, Navalny'in eşinin ve destekçilerinin yetkililerin olaya dair ipuçlarını örtbas etmelerinden korktuklarını aktarırken, Navalny'nin tedavi gördüğü hastanenin yeterli donanıma sahip olmadığını ileri sürdü.

Öte yandan Rus doktorlar bugün yaptığı açıklamada, Navalny'nin kan ve idrar tahlillerinde zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını duyurmuştu. Yarmysh ise dün yaptığı açıklamada, Navalny'nin uçağa binmeden önce Tomsk Havaalanı'nda içtiği çayın içine zehir konulmuş olabileceğini öne sürmüştü. - MOSKOVA