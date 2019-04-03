Son Dakika Haberleri: Rusya, Netanyahu'nun "Suriye Krizinin Çözümü" Planını Tartışmaya Hazır

Rusya, Netanyahu'nun "Suriye Krizinin Çözümü" Planını Tartışmaya Hazır

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suriye krizinin çözümüne" yönelik planını tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya, Netanyahu'nun
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suriye krizinin çözümüne" yönelik planını tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Netanyahu ile yapacağı görüşmeyi ve Cezayir'deki son durumu değerlendirdi.

Netanyahu'nun Moskova'ya 4 Nisan'da kısa bir çalışma ziyareti için geleceğini hatırlatan Peskov, "Netanyahu, Suriye krizinin çözümü için plan sunarsa, elbette incelenir ve tartışılır." dedi.

Peskov, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevini bırakma kararını değerlendirerek, "Cezayir'deki iç süreçlerin üçüncü bir ülkenin müdahalesi olmadan ilerlemesi gerekiyor. Dostluk sıfatında olan ikili ilişkilerimizin bu durumdan etkilenmeyeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta, üst düzey bir İsrailli yetkili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suriye krizinin çözümü" için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e plan sunduğunu ileri sürmüştü.

Kremlin ise Netanyahu'nun Putin'e böyle bir plan sunduğuna yönelik iddiaları reddetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:37 Kaynak: AA

Vladimir Putin, İsrail, Suriye, Rusya Federasyonu, Güncel
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