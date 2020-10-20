Rusya'nın ABD'ye anlaşmayı uzatma teklifi cevapsız kaldı - Son Dakika

Rusya'nın ABD'ye anlaşmayı uzatma teklifi cevapsız kaldı

20.10.2020 15:05
Rusya'nın ABD'ye anlaşmayı uzatma teklifi cevapsız kaldı, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni START anlaşmasının koşulsuz olarak 1 yıl uzatılması tekliflerine ABD'den cevap gelmediğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni START anlaşmasının koşulsuz olarak 1 yıl uzatılması tekliflerine ABD'den cevap gelmediğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile ABD'ye Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni Start) 1 yıl koşulsuz uzatma teklifi yaptıklarını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden bugün yapılan açıklamada ise ABD'nin bu teklife cevap vermediği belirtilerek, "Rusya, Start anlaşmasını 1 yıl uzatmayı teklif ediyor ve aynı zamanda ABD ile birlikte bu 1 yıllık süreçte nükleer başlıkların sayısının aynı oranda kalması için siyasi taahhüt üstlenmeye hazır. Bu teklifte ABD tarafına herhangi bir koşul sunulmamaktadır" denildi. Bu tekliflerin 16 Ekim tarafından ABD'ye sunulduğu hatırlatılarak, "Rusya tarafı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, START anlaşmasının 1 yıl uzatılması teklifini 16 Ekim tarihinde ABD'ye sunmuş ve bu tarihten itibaren teklife cevap alamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasının devamında 4 Şubat 2021'de sona erecek olan anlaşmanın 1 yıl uzatılması halinde bu süre zarfında daha detaylı müzakerelerin yapılabileceğini savundu. - MOSKOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Devlet Başkanı, Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'nın ABD'ye anlaşmayı uzatma teklifi cevapsız kaldı - Son Dakika


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