Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Taliban yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
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Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Taliban yetkilileriyle görüştü

24.03.2022 21:10
Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Taliban yetkilileriyle görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ve...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ve Savunma Bakanı Vekili Mevlevi Muhammed Yakub Mücahid ile görüştü.

Taliban geçici hükümetinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kabulov ile Birader iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri ele aldı.

Görüşmede Birader, Afganistan'ın Rusya dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi.

Afganistan'da tüm alanlarda yatırım fırsatı olduğunu ifade eden Birader, Rusya devleti ve özel sektörün bu konuda katılım sağlaması gerektiğini belirtti.

Kabulov ise Rusya'nın Afganistan'a ekonomi, siyaset ve güvenlik alanlarında yardım edeceğini kaydetti.

Kabulov, Taliban geçici hükümetiyle farklı alanlarda anlaşma yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Öte yandan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabulov ile Muttaki görüşmesinde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve bölgesel ilişkilerin güçlendirilmesi konularının masaya yatırıldığını aktardı.

Ayrıca Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Vekili Mücahid ile Kabulov'un görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamada, Kabulov'un, Rusya'nın 17 tonluk tıbbi yardımını Savunma Bakanlığına teslim ettiği belirtildi.

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Afganistan, Taliban, Kabil, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Taliban yetkilileriyle görüştü - Son Dakika


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