Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Pakistan'da

Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Pakistan'da

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Zamir Kabulov, Pakistan'a resmi ziyarette bulundu.

Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Pakistan'da, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Zamir Kabulov, Pakistan'a resmi ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kabulov, askeri ve sivil yetkililerle buluşmasının ardından Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi'yle bir araya geldi.

Bölgesel ve ikili konuların görüşüldüğü toplantıda Kabulov, Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Pakistan'ın Afganistan'da siyasi çözüm için yaptığı çalışmaların olumlu karşılandığını kaydeden Kabulov, Rusya'nın Pakistan'a çözüm için attığı adımlarda destek verdiğini söyledi.

Kureşi de Afganistan'da barış ve istikrar için yapılanlara dünyadan olumlu tepkiler geldiğine işaret ederek Afganistan'daki barışın bölgeye yapacağı katkıyı vurguladı.

Kureşi, Afganistan'da barış müzakerelerinin yapıldığı Moskova Formatı toplantılarından dolayı Rusya'ya ve bölge ülkelerine teşekkür etti.

Taraflar, bölgesel çıkarlar ve Afganistan'daki barış sürecinde yakın çalışmak konusunda mutabık kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Pakistan, Afganistan, Dünya
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