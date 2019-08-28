Rusya'nın Airbus ve Boeing'e rakip yeni yolcu uçağı: MC-21

Rusya, Moskova'da gerçekleşen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Airbus ve Boeing'e rakip olarak ürettiği MC-21 yeni yolcu uçağını bugün resmen tanıtıyor.



Bu yıl Uluslararası Havacılık Fuarı'nın en önemli eseri olan MC-21 yolcu uçağı yıllar süren ertelemelerin ardından potansiyel müşteriler ile buluşacak.