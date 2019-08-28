Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Airbus ve Boeing'e rakip yeni yolcu uçağı: MC-21
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Rusya'nın Airbus ve Boeing'e rakip yeni yolcu uçağı: MC-21

15 dakika önce

Rusya, Moskova'da gerçekleşen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Airbus ve Boeing'e rakip olarak ürettiği MC-21 yeni yolcu uçağını bugün resmi olarak tanıtacak.

Rusya'nın Airbus ve Boeing'e rakip yeni yolcu uçağı: MC-21, System.String[]

Rusya, Moskova'da gerçekleşen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Airbus ve Boeing'e rakip olarak ürettiği MC-21 yeni yolcu uçağını bugün resmen tanıtıyor.


Bu yıl Uluslararası Havacılık Fuarı'nın en önemli eseri olan MC-21 yolcu uçağı yıllar süren ertelemelerin ardından potansiyel müşteriler ile buluşacak.

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Moskova, Boeing, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:45 
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