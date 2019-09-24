Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad...
2 saat önce
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır." - ANKARA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sınav sorularını sızdıran 40 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verdi Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor! Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü