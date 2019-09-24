Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır." - ANKARA