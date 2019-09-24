Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad...
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad...

2 saat önce

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği:

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır." - ANKARA

Petersburg, Ankara, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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