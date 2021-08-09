Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı - Son Dakika

- Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı

ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.

Rus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, " Türkiye'de 5 İl-76 tipi uçak, 3 Be-200 tipi eşsiz amfibi uçak, 3 helikopterimiz faaliyet göstermektedir. Pilotlarımızın çabalarının Türk itfaiye ekiplerinin ve yetkili makamların faaliyetleriyle birleştirilerek yangınları kontrol altına almaya yardımcı olacağından eminim" denildi.