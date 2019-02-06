Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden vize açıklaması
10 dakika önce
Rusya'nın Büyükelçiliği tarafından, "Rus ve Türk taraflarının tüm ilgili kurum ve şahıslarının kararname maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmesinin ayrıca yapılacağına dikkat çekmek isteriz. Bu ana dek yürürlükte olan hukuki normlar geçerliliğini korumaktadır.
Rusya
'nın Büyükelçiliği tarafından, "Rus ve Türk taraflarının tüm ilgili kurum ve şahıslarının kararname maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmesinin ayrıca yapılacağına dikkat çekmek isteriz. Bu ana dek yürürlükte olan hukuki normlar geçerliliğini korumaktadır." açıklaması yapıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:25
Yurt Dışında 5 Milyon Türk Yaşarken, 3 Ülkede Hiç Türk Yok
Şeyma Subaşı'nın Aşk Yaşadığı DJ Guido Senia, Takipçisinin İsteğiyle Türkiye'ye Geliyor
Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı
Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor