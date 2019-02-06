Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden vize açıklaması

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden vize açıklaması

10 dakika önce

Rusya'nın Büyükelçiliği tarafından, "Rus ve Türk taraflarının tüm ilgili kurum ve şahıslarının kararname maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmesinin ayrıca yapılacağına dikkat çekmek isteriz. Bu ana dek yürürlükte olan hukuki normlar geçerliliğini korumaktadır.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden vize açıklaması, System.String[]
Rusya'nın Büyükelçiliği tarafından, "Rus ve Türk taraflarının tüm ilgili kurum ve şahıslarının kararname maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmesinin ayrıca yapılacağına dikkat çekmek isteriz. Bu ana dek yürürlükte olan hukuki normlar geçerliliğini korumaktadır." açıklaması yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:25 

Rusya Federasyonu, Ekonomi
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