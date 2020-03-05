Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada... - Son Dakika

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada...
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:58 Kaynak: İHA
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 5 sanığın "anayasayı ihlal" ve Karlov'u "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış, 3 sanığın ise "anayasayı ihlal" suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı, 5 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, 6 sanığın beraatına karar verilmesini, firari 9 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi. - ANKARA
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