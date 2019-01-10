Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Suikast Sonucu Öldürülmesine İlişkin Davada Ara Karar...
19 dakika önce
IHAAW211319-ASA/10-01-2019- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı.
IHAAW211319-ASA/10-01-2019
- Rusya
'nın Ankara
Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, dava sürecinde mahkeme huzurunda hazır bulunmayan tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı. 10.01.2019 21: 13: 19 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:19 Kaynak: İHA
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