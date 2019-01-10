Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Suikast Sonucu Öldürülmesine İlişkin Davada Ara Karar...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Suikast Sonucu Öldürülmesine İlişkin Davada Ara Karar...

19 dakika önce

IHAAW211319-ASA/10-01-2019- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Suikast Sonucu Öldürülmesine İlişkin Davada Ara Karar..., System.String[]
IHAAW211319-ASA/10-01-2019

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, dava sürecinde mahkeme huzurunda hazır bulunmayan tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı. 10.01.2019 21: 13: 19 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:19 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Ankara, 3. Sayfa
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