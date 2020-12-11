Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Rogoza'dan Bodrum Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.

Aras, ziyareti dolayısıyla Büyükelçi Rogoza'ya teşekkür etti.

Bodrum'un geçen sezon salgın nedeniyle tüm turizm kentlerinde olduğu gibi önemli bir kayıp yaşadığını belirten Aras, ancak ilçenin en önemli destinasyonlardan biri olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bodrum'un güvenli ve sağlıklı bir turizm kenti olduğunu ifade eden Aras, her şartta ve koşulda Bodrum'a gelmeyi sürdüren ve tatil için kenti tercih eden Rus turistleri ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Rogoza da Bodrum'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki mevcut verimli iş birliğinin ve ziyaretlerin daha da yoğunlaşmasını diledi.

Ziyarete eşlik eden Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan da pandemi dönemi bittiğinde, BOTAV aracılığıyla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeleri hayata geçireceklerine vurguladı.

Aras ve Rogoza, ziyarette birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.