Rusya'nın askeri müdahalesi İspanya'da protesto edildi - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri operasyon İspanya'da protesto edildi.

Rusya'nın Madrid Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Ukraynalı eylem yaptı.

"Savaşa hayır", "Rusya'yı ve Putin'i durdurun", "AB, işgali önle" yazılı pankartlar taşıyan Ukraynalılar, ülkeleri ve yakınları için çok endişeli olduklarını söyledi.

Barselona kentinde de benzer bir gösteri düzenlendi.

Diğer yandan İspanya'daki bazı sivil toplum örgütleri yarın akşam Madrid'de geniş katılımlı bir gösteri organize edileceğini duyurdu.