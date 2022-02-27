Rusya'nın Atina Büyükelçiliği tehdit aldıklarını öne sürdü - Son Dakika
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Rusya'nın Atina Büyükelçiliği tehdit aldıklarını öne sürdü

27.02.2022 02:01
Rusya'nın Atina Büyükelçiliği tehdit aldıklarını öne sürdü

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, personele yönelik tehdit aldıklarını iddia etti.

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, personele yönelik tehdit aldıklarını iddia etti.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Personelimize karşı aldığımız tehditler, korkakça ve kabul edilemez olup, misyonumuzun güvenliğinin sorumluluğu, iş birliği yaptığımız Yunan makamlarına aittir." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın Mariupolis kenti yakınlarındaki Rus hava saldırılarında Yunan kökenli 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Büyükelçilik, söz konusu bölgede Rus Hava Kuvvetlerinin faaliyet göstermediğini savunmuş, Yunan asıllıların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğunu aktarmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'ya "bombalamayı derhal durdurmaları" çağrısı yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı da Mariupolis'e yapılan hava saldırılarını kınayarak, Rusya'nın Atina Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını belirtmişti.

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Atina Büyükelçiliği, Twitter, Yunan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Atina Büyükelçiliği tehdit aldıklarını öne sürdü - Son Dakika


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