Rusya'nın Atina Büyükelçiliğine Saldırı
37 dakika önce
Rusya'nın Atina'da bulunan Büyükelçiliğine el yapımı bomba atıldı.
Rusya
'nın Atina'da bulunan Büyükelçiliğine el yapımı bomba atıldı. Yunanistan
'ın başkenti Atina'da bulunan Rus Büyükelçiliğine el yapımı bomba atıldı. Motosikletli saldırganların yerel saatle 04.30 sıralarında patlayıcı madde attıklarını doğrulayan Yunan polisi, yaralı olmadığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - ATİNA
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:45 Kaynak: İHA
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