Rusya'nın Atina Konsolosluğuna Saldırı
11 dakika önce
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Rus Konsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombası atıldığı bildirildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Rus Konsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombası atıldığı bildirildi.
Yunan polisinden edinilen bilgiye göre, saldırı yalnızca maddi hasara neden oldu, olayda yaralanan olmadı.
Sabah saatlerinde yaşanan patlama, konsolosluk önündeki parmaklıklar ile o sırada boş olan güvenlik kulübesinde maddi hasara yol açtı.
Bomba imha ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, konsolosluk binasının yanından motosikletle geçen şahısların attıkları patlayıcının el bombası olduğunu açıkladı.
Aşırı sol bir örgüt tarafından düzenlendiği düşünülen olayı henüz üstlenen olmadı.
Saldırının terörle mücadele ekipleri tarafından soruşturulduğu öğrenildi.
Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, suçluların en kısa zamanda adalet önüne getirileceği belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:06 Kaynak: AA
İngiltere'de 4 Camiye Gece Yarısı Saldırı Düzenlendi
Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket
Girit'te Denizaltında Türk Bayrağının Açılması, Yunanistan'ı Kızdırdı
Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı