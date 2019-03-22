Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Atina Konsolosluğuna Saldırı

Rusya'nın Atina Konsolosluğuna Saldırı

11 dakika önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Rus Konsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombası atıldığı bildirildi.

Rusya'nın Atina Konsolosluğuna Saldırı, System.String[]
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Rus Konsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombası atıldığı bildirildi.

Yunan polisinden edinilen bilgiye göre, saldırı yalnızca maddi hasara neden oldu, olayda yaralanan olmadı.

Sabah saatlerinde yaşanan patlama, konsolosluk önündeki parmaklıklar ile o sırada boş olan güvenlik kulübesinde maddi hasara yol açtı.

Bomba imha ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, konsolosluk binasının yanından motosikletle geçen şahısların attıkları patlayıcının el bombası olduğunu açıkladı.

Aşırı sol bir örgüt tarafından düzenlendiği düşünülen olayı henüz üstlenen olmadı.

Saldırının terörle mücadele ekipleri tarafından soruşturulduğu öğrenildi.

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, suçluların en kısa zamanda adalet önüne getirileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:06 Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel
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